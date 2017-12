'Fusie- en overnamemarkt ruim 3 biljoen waard'

Gepubliceerd op | Views: 1.308

LONDEN (AFN) - De wereldwijde fusie- en overnamemarkt was in 2017 voor het vierde jaar op rij meer dan 3 biljoen dollar waard. In de Verenigde Staten was de meeste activiteit aan het fusie- en overnamefront. Dat meldde zakenkrant Financial Times.

Volgens de krant was er vorig jaar met bedrijfsovernames- en fusies wereldwijd een totaalbedrag gemoeid van 3,5 biljoen dollar, wat een kleine daling inhoudt in vergelijking met 2016. Alleen al in de maand december werden er drie enorme transacties aangekondigd, zoals de overname van zorgverzekeraar Aetna door apothekersbedrijf CVS voor 69 miljard dollar, de deal tussen Walt Disney van ruim 52 miljard dollar voor een groot deel van 21st Century Fox en de aankoop van het Australische vastgoedfonds Westfield door Unibail-Rodamco voor bijna 21 miljard euro.

In de VS werd in 2017 voor een bedrag van 1,4 biljoen dollar aan deals gesloten, wat 16 procent minder is dan een jaar eerder. Wel steeg het aantal transacties in de VS tot het recordniveau van ruim 12.400 als gevolg van vooral meer kleinere overnames en fusies. In Europa werd voor ruim 856 miljard dollar aan deals gesloten, een stijging met 16 procent. In Azië ging het om meer dan 911 miljard dollar, een toename met 11 procent.

De verwachting is dat komend jaar meer fusies en overnames aangekondigd zullen worden. Veel bedrijven willen hun marktpositie versterken met overnames.

Financial Times meldde verder op basis van cijfers van marktonderzoeker Dealogic dat het aantal wereldwijde beursgangen in 2017 het hoogste niveau heeft bereikt sinds de financiële crisis. Er werden afgelopen jaar bijna 1700 bedrijven naar de aandelenmarkt gebracht, een stijging met 44 procent, en het grootste aantal sinds 2007. Met die beursgangen werd een totaalbedrag opgehaald van 196 miljard dollar.