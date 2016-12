Record voor Britse beurs

Gepubliceerd op | Views: 78 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De aandelenbeurs in Londen is woensdag op zijn hoogte stand ooit gesloten. De FTSE 100 eindigde de sessie met een winst van 0,5 procent op 7106,08 punten. Daarmee verdween het oude record dat stamde uit april 2015 uit de boeken.

De leidende graadmeter in Londen beleefde in februari dit jaar zijn dieptepunt door toenemende zorgen over de Chinese economie. Nadat die grotendeels waren weggeëbd zorgde de onverwachte brexit voor stevige verliezen. Die werden echter redelijk snel goedgemaakt.

Net als elders in Europa begon de FTSE na de verkiezing van Donald Trump tot nieuwe president van de Verenigde Staten aan een sterke opmars, die tot op heden aanhoudt.