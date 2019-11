Kleine min voor AEX-index

Gepubliceerd op | Views: 726

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam deed donderdag een stapje terug. Ook de andere Europese beurzen stonden in het rood. Het sentiment stond wat onder druk, nu beleggers vrezen dat de steun van Washington voor de demonstranten in Hongkong de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China over een handelsakkoord onder druk zet.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde omstreeks 15.45 uur 0,2 procent lager op 597,50 punten. De MidKap stond vlak op 882,42,74 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 0,3 procent. De Amerikaanse beurzen blijven donderdag dicht vanwege Thanksgiving Day.

Grootste daler in de AEX was industrie- en technologieconcern Aalberts met een verlies van 1,1 procent. Verzekeraar ASR voerde de stijgers aan met een plus van 0,6 procent. In de MidKap sloot metalenspecialist AMG de rij met een min van 2,9 procent. Speciaalchemiebedrijf Corbion ging aan kop met een winst van 2 procent.

Ajax

Ajax steeg 0,5 procent bij de kleinere bedrijven. De beursgenoteerde voetbalclub won woensdag de uitwedstrijd tegen Lille OSC (2-0) in de Champions League. Accsys Technologies klom 1,7 procent. De houtveredelaar heeft onder voorwaarden zo'n 46,3 miljoen euro opgehaald met de plaatsing van nieuwe aandelen.

Op de lokale markt maakte Avantium een koerssprong van bijna 7 procent. Het chemieconcern ontvangt 25 miljoen euro subsidie van Brussel voor zijn nieuwe fabriek. Vivoryon Therapeutics, voorheen Probiodrug, zakte 5,8 procent. Het biotechnologiebedrijf zag in het derde kwartaal zijn verlies oplopen.

Telefónica

Telefónica won 1,5 procent in Madrid. Het Spaanse telecomconcern gooit het roer om en gaat zich sterker richten op de thuismarkt en andere grote markten als Brazilië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In Parijs zakte Rémy Cointreau 3,6 procent na tegenvallende halfjaarcijfers van de Franse drankenproducent.

De euro was 1,1008 dollar waard tegen 1,1001 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent in prijs tot 57,91 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder op 63,57 dollar per vat.