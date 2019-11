'Franse 5G-frequenties in juni 2020 vergund'

Gepubliceerd op | Views: 372 | Onderwerpen: Frankrijk

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De Franse overheid wil de mobiele 5G-frequenties voor de zomer van 2020 hebben vergund. Volgens Parijs wordt het veilingproces nog dit jaar gelanceerd en is het de bedoeling dat in juni volgend jaar duidelijkheid is over de gunning van de frequenties voor het supersnel mobiel internet.

Eerder was sprake van een veiling die deze herfst moest plaatsvinden. Parijs wil met de veiling van spectrumvergunningen voor 5G minimaal 2,2 miljard euro ophalen. Dat bedrag is aanzienlijk hoger dan de aanbeveling van de Franse telecomtoezichthouder Arcep. Die had een maximumprijs van 1,5 miljard euro geadviseerd.

De Franse telecomwaakhond hield bij zijn advies rekening met de hoge investeringen die telecombedrijven moeten doen in de uitrol van 5G.