Investeringen Petrobras bijna 76 miljard

RIO DE JANEIRO (AFN/BLOOMBERG) - Het Braziliaanse staatsolieconcern Petrobras is van plan de komende vijf jaar voor een bedrag van bijna 76 miljard dollar aan kapitaalinvesteringen te doen. Dat meldde het bedrijf in zijn nieuwe strategische planning voor de periode 2020 tot en met 2024.

Het is de bedoeling dat de productie van olie en gas door Petrobras in 2024 stijgt naar het equivalent van ongeveer 3,5 miljoen vaten per dag. Voor volgend jaar rekent het staatsbedrijf op een productie van circa 2,7 miljoen vaten per dag.

Petrobras is onder meer bezig met investeringen in olieprojecten in diep water, terwijl bezittingen worden verkocht om de schuld terug te dringen. Ook is het concern bezig met kostenbesparingen om zo de financiën te verbeteren.