Goederenhandel G20 onder druk

Gepubliceerd op | Views: 933 | Onderwerpen: G20

PARIJS (AFN) - De goederenhandel van de G20-landen staat onder druk. Volgens cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking & Ontwikkeling (OESO) hield de dalende trend in het derde kwartaal van dit jaar aan. Daarbij naderen de handelsactiviteiten hun laagste niveau in twee jaar tijd. De G20 bestaat uit negentien industrielanden en de Europese Unie.

Als bekend doen de aanhoudende handelsspanningen en de afzwakkende groei van de wereldeconomie de handel geen goed. De OESO wees ook op de daling van de olieprijzen en schommelende wisselkoersen die import en export dwars zitten. De export van de G20 zakte in het derde kwartaal met 0,7 procent op kwartaalbasis. De import ging met 0,9 procent omlaag.

Voor de EU nam de export met 1,8 procent af. De import daalde met 0,4 procent. In de Verenigde Staten was sprake van een daling van de export van 0,2 procent terwijl de import 0,7 procent lager uitviel. Met name de handel met China was minder.

In China zelf steeg de export wel. Daarmee hield China qua uitvoer gelijke tred met landen in de regio als Indonesië en Japan. In India en Zuid-Korea was wel sprake van een exportdaling. De import van de Aziatische landen viel lager uit, met uitzondering van Japan. In dat land werd de invoer vooruit geholpen door de waardestijging van de yen.