'BASF praat over verkoop onderdeel'

LUDWIGSHAFEN (AFN) - Het Duitse chemieconcern BASF is in exclusieve gesprekken verwikkeld met de Amerikaanse investeerder Lone Star Funds over een verkoop van zijn divisie voor chemicaliën die gebruikt worden in bouwmaterialen, zoals cement. Dat meldden bronnen aan persbureau Bloomberg.

De divisie zou een waarde hebben van circa 3 miljard euro. Lone Star zou daarbij voorkeur krijgen boven een consortium met onder meer de investeerders Cinven en Bain Capital, aldus de ingewijden. BASF kondigde vorig jaar de opties voor de tak voor bouwchemicaliën te onderzoeken.

Het is overigens niet zeker dat de verkoop doorgaat. BASF verklaarde dat er vergevorderde gesprekken zijn met één partij over het onderdeel, maar gaf geen nadere details.