AMSTERDAM (AFN) - Het is nog niet te laat voor XS4ALL. De door KPN geplande opheffing van de internetprovider zou nog kunnen worden heroverwogen, en anders zou het merk nog kunnen worden verkocht aan een andere partij.

Dit betoogde de verdediging van de ondernemingsraad van XS4ALL donderdag bij de Ondernemingskamer in Amsterdam. Volgen de or zijn de huidige plannen slecht onderbouwd en in strijd met gemaakte afspraken. Bovendien hebben meerdere partijen interesse getoond in een overname van XS4ALL.

"Misschien is het beter dat de wegen van XS4ALL en KPN scheiden, en dan niet door het kind met het badwater weg te gooien, maar door de aandelen over te dragen", zei een van de advocaten, die tevens pleitte voor een diepgravend onderzoek en de aanstelling van een onafhankelijke bestuurder bij de provider.

Grote ophef

XS4ALL werd in 1993 opgericht door een groep hackers. KPN kocht het bedrijf in 1998. Sindsdien is XS4ALL een apart merk, dat zich onderscheidt door zijn activisme, bijvoorbeeld door de inzet voor privacy online.

De aankondiging dat KPN wil stoppen met XS4ALL zorgde eerder dit jaar voor veel ophef. Veel klanten reageerden verontwaardigd. Er werd zelfs een actiegroep opgezet voor het behoud van het merk, en een petitie hierover werd door tienduizenden mensen ondertekend.

Telecommarkt verzadigd

Maar volgens KPN is de nieuwe ‘éénmerkstrategie’ wel degelijk rationeel en van een goede onderbouwing voorzien. De telecommarkt zou verzadigd zijn, en het lukte XS4ALL afgelopen jaren al niet om met innovaties te komen om te zorgen dat het merk onderscheidend blijft.

Een verkoop is geen alternatief, aldus een raadsman van KPN. Dan zou er alleen maar een nieuwe concurrent in de markt bijkomen. Er is volgens de advocaat bovendien nog nooit een goed bod uitgebracht op XS4ALL. Ook benadrukte hij dat er door het opheffingsbesluit geen banen verloren gaan. Het telecombedrijf vindt verder dat de privacy van klanten bij KPN net zo goed gewaarborgd is als bij XS4ALL, een opmerking die met wat gegniffel in de rechtszaal werd ontvangen.

Alternatieve provider

Sommige boze aanhangers van XS4ALL hebben de hoop op behoud van hun merk al opgegeven. Zij hebben recent een alternatieve provider opgezet, Freedom Internet. Die moet volgend jaar daadwerkelijk internet gaan aanbieden.

De Ondernemingskamer doet naar eigen zeggen zijn best om voor de kerst met een uitspraak te komen.