Gepubliceerd op | Views: 1.373 | Onderwerpen: Groot-Britannië, huizenmarkt

LONDEN (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De huizenprijzen in het Verenigd Koninkrijk zitten in de lift. Volgens cijfers van hypotheekverstrekker Nationwide stegen de prijzen in november met 0,8 procent in vergelijking met november. Daarmee was sprake van de sterkste stijging op jaarbasis sinds april. De stijging van 0,5 procent op maandbasis was de sterkste in ruim een jaar.

Het was volgens Nationwide de twaalfde maand op rij dat huizenprijzen op jaarbasis minder dan een 1 procent stegen. In de periode rond het brexitreferendum in 2016 waren toenames met 5 procent geen uitzondering. Brexitonzekerheden drukken duidelijk een stempel op de prijsontwikkeling van Britse huizen.

Volgens Nationwide-econoom Robert Gardner vertonen huizenprijzen doorgaans weinig schommelingen op het moment dat verkiezingen aanstaande zijn. De Britten gaan 12 december naar de stembus. Mogelijk wordt daarna de huidige brexitimpasse doorbroken.