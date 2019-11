Gepubliceerd op | Views: 1.809 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - Chemieconcern Avantium heeft een beurs gewonnen voor zijn nieuwe fabriek die onder meer FDCA, een grondstof voor bioplastic, zal produceren. De 25 miljoen euro aan financiering komt van de Europese Unie.

Avantium kan de subsidie vanaf 1 december gebruiken. Volgens het bedrijf is de beurs een "belangrijke mijlpaal" in de financiering van zijn nieuwe fabriek, waarvoor in totaal 150 miljoen euro nodig is. De totale financiering zou voor het einde van volgend jaar binnen moeten zijn, is de verwachting van de onderneming. Het is de bedoeling dat de fabriek in 2023 in gebruik wordt genomen.

De nieuwe fabriek van Avantium zal grondstoffen voor bioplastic maken uit plantaardige producten. Die moeten de grondstoffen voor bioplastic vervangen die nu vaak uit fossiele brandstoffen voort komen.

Op het Damrak viel het nieuws rond Avantium goed bij beleggers. Het aandeel ging in de middaghandel meer dan 5 procent omhoog.