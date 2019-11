Verkoop onderdelen stut winst Rémy Cointreau

Gepubliceerd op | Views: 725

PARIJS (AFN) - Drankenproducent Rémy Cointreau heeft de eerste helft van zijn gebroken boekjaar afgesloten met een hogere winst. Dat was vooral te danken aan de verkoop van bepaalde bedrijfsonderdelen in Oost-Europa. Zonder die eenmalige opbrengsten was er juist sprake van een lager resultaat.

Het bedrijf achter luxedrankmerken als Rémy Martin en Louis XIII behaalde een winst van 90,5 miljoen euro, een stijging van 3,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Zonder de opbrengsten uit de verkoop van distributieactiviteiten in Tsjechië en Slowakije aan Jägermeister, zou het resultaat juist 5,6 procent lager zijn uitgevallen.

Vorig maand maakte de Franse drankenmaker al melding van een gedaalde omzet. Onder andere de onrust in Hongkong speelt het bedrijf parten. De autonome Chinese regio is doorgaans een belangrijke markt voor verkopers van luxeproducten, zoals de cognac en likeur van Rémy Cointreau. Door de protesten en confrontaties van demonstranten met de politie blijven toeristen nu massaal weg uit Hongkong.