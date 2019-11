'Negatief begin voor Beursplein 5'

Gepubliceerd op | Views: 2.957

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal donderdag naar verwachting licht lager beginnen. Ook de andere Europese beurzen lijken met verliezen te openen. De handel zal waarschijnlijk relatief rustig verlopen aangezien Wall Street gesloten blijft vanwege Thanksgiving Day.

De politieke spanningen tussen China en de Verenigde Staten liepen verder op nadat de Amerikaanse president Donald Trump woensdag de wetten ondertekende die steun uitspreken voor de demonstranten in Hongkong. De nieuwe wetgeving zet de onderhandelingen over het beëindigen van de handelsoorlog tussen Washington en Peking mogelijk verder onder druk.

Op het Damrak kwam Vivoryon Therapeutics, het voormalige Probiodrug, met cijfers. Het biotechnologiebedrijf zag in het derde kwartaal zijn verlies oplopen. Dat kwam mede doordat het bedrijf meer uitgaven deed aan onderzoek en ontwikkeling van medicijnen. Ook de administratieve kosten namen op jaarbasis toe.

Ajax

Ook Ajax staat in de schijnwerpers. De beursgenoteerde voetbalclub won woensdag de uitwedstrijd tegen Lille OSC (2-0) in de Champions League. Ajax heeft op 10 december in het laatste groepsduel met Valencia aan een gelijkspel voldoende voor een plaats in de achtste finale.

Envipco kwam dinsdag na de slotbel met een handelsbericht. De maker van statiegeldsystemen heeft over de eerste negen maanden van het jaar een klein verlies geleden, op een licht toegenomen omzet.

VolkerWessels

Grootaandeelhouder Reggeborgh heeft weer aandelen in bouwbedrijf VolkerWessels bijgekocht. Het investeringsfonds van de familie Wessels heeft nu 71,17 procent van het bouwbedrijf in handen. Reggeborgh wil VolkerWessels van de beurs halen.

De Europese beurzen sloten woensdag gemengd. De AEX-index eindigde 0,1 procent hoger op 598,37 punten en de MidKap verloor 0,5 procent tot 882,40 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen stegen 0,4 procent. Parijs leverde 0,1 procent in. Wall Street scherpte de recordstanden verder aan. De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent hoger op 28.164,00 punten. De brede S&P 500 won 0,4 procent en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,7 procent.

De euro noteerde op 1,1007 dollar tegen 1,1001 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,6 procent in prijs tot 57,79 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 63,78 dollar per vat.