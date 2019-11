Nikkei staakt winstreeks

Hopelijk is black friday een megasucces in Amerika en dat de Amerikanen zich in de nesten werkt door meer uit te geven op rekening van credit cards en op de pof leven, zodat ze groei cijfers kunnen laten zien dat de koopkracht er nog steeds is, wat uiteindelijk leidt tot het begin van een faillissement van Amerika.



Schuldberg loopt op en de Amerikanen gaan gebukt onder gigantische hoge import tarieven.



Black Friday is begin van een Black Day in Amerika.

De donkere wolken stapelen op voor Amerika waarvan andere landen zullen profiteren van de malaise in Amerika, door jarenlang andere landen te schofferen en woekerprijzen door te berekenen aan consument.



Financiele problemen in 2008 heeft nml ook voor miljarden verlies gezorgt, dankzij de corruptie van Amerikaanse banken met derivaten handel.



Na 2008 is niks veranderd, Amerika is verder landen uit te knijpen.