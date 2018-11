Lange termijn rente zou maar weinig boven de drie uitkomen .

Olie rond de 60.

Dollar wat lager .

Een toenadering met China om de handelsoorlog te milderen .

Trump gaat misschien niet naar de G20 ,omwille van Poetin ?

Brexit ,eruit is bijna 10 % schade ,overeenkomst 3 %(dat ziet er ook goed uit )

Er is terug hoop .

Ook in Amerika is het nu rustiger na de verkiezingen ,meer stabiel beleid wat de beurs nodig heeft .