Fed waarschuwt voor handelsoorlog en brexit

Nogal logisch dat de FED en Trump niet op één lijn zitten. Bij de FED zitten specialisten, Trump is daarentegen een zwakzinnige (dat laatste geloof ik echt). Wij halen zelf veel IT-apparatuur uit de USA, en nu al zijn de list-prices (in USD) van apparatuur bestaande uit voornamelijk chinese componenten, met tientallen procenten omhoog geschoten. De chinezen krijgen hun spul wel verkocht aan de rest van de wereld, maar de Amerikaanse bedrijven krijgen hun geassembleerde producten straks niet meer kwijt. Die Trump is echt ontzettend in zijn eigen voeten aan het schieten; of eigenlijk in de voeten van 'zijn' volk. Kan hem het verrotten; hij heeft centen zat en is toch al een ouwe zak.