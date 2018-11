Fed waarschuwt voor handelsoorlog en brexit

Gepubliceerd op | Views: 1.927 | Onderwerpen: Brexit, Federal Reserve

WASHINGTON (AFN/RTR) - De wereldwijde handelsspanningen en de kans op een harde brexit vormen risico's voor het Amerikaanse financiële systeem. Dat staat in het eerste rapport van de Federal Reserve dat geheel is gewijd aan de financiële stabiliteit in 's werelds grootste economie.

De Amerikaanse koepel van centrale banken somt zowel de sterke punten als zwakheden van het financiële stelsel op. Zo staat in het rapport dat de situatie nu beduidend beter is dan voor de financiële crisis van 2008. Maar in het schrijven wordt ook benadrukt dat de aandelenkoersen hard opgelopen zijn. De schuldenlast van het bedrijfsleven is bovendien historisch hoog.

Mochten zich enkele externe schokken voordoen, zoals een escalerende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en belangrijke handelspartners of een rommelige breuk tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie, dan kan volgens de kenners een stevige marktcorrectie optreden.

De Fed is van plan om voortaan twee keer per jaar met zo'n rapport te komen. Eerder stond dit soort informatie verspreid over diverse andere rapporten. De eerder dit jaar aangetreden Fed-baas Jerome Powell vindt transparantie over dit onderwerp erg belangrijk.