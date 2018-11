'Geen schade door fout in jaarverslag Accell'

Gepubliceerd op | Views: 634

AMSTERDAM (AFN) - De fout die in een eerste versie van de jaarrekening van Accell over 2017 was geslopen heeft geen enkele partij benadeeld. Dat heeft de fietsenfabrikant laten weten in een reactie op een brief van beleggersvereniging VEB.

Ook accountant KPMG, die eveneens een brief kreeg van de VEB, is van mening dat de oorspronkelijke omschrijving in de toelichting op de jaarrekening geen enkele impact had op de daarin opgenomen cijfers omtrent vermogen of resultaat.

Dat er onduidelijkheid was kwam door Accell zelf. In de op 13 maart gepubliceerde jaarrekening over 2017 stond de omschrijving van de bankconvenant verkeerd weergegeven. Accell had dit vervolgens op 28 maart aangepast. Zowel bestuurders en commissarissen van Accell als KPMG hebben over de fout in de oorspronkelijke versie van de jaarrekening heen gelezen.

Accell heeft op 28 maart ook geen persbericht uitgebracht omdat het bedrijf ,,geen enkele indicatie had ontvangen" dat in de markt onduidelijkheid zou bestaan over bankconvenanten. Dit deed de onderneming later alsnog na verschillende mediaberichten over de kwestie.