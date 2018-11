Altice-baas voorspelt deals in telecommarkt

Gepubliceerd op | Views: 1.430

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Binnen de Europese telecommarkt zal uiteindelijk sprake zijn van een consolidatieslag. Die voorspelling deed Altice Europe-topman Alain Weill van het kabel- en telecomconcern tijdens een bijeenkomst in Parijs. Hij zei verder dat consolidatie op de Franse telecommarkt relatief snel zou kunnen plaatsvinden en dat zoiets logisch zou zijn.

Eerder dit jaar waren er berichten dat het Franse telecombedrijf Bouygues interesse zou hebben in een overname van de Franse mobiele dochter SFR van Altice. Verder zorgden overnamegeruchten rond telecomreus Orange er onlangs voor dat koersen van sectorgenoten opveerden.

Met name in Frankrijk trok Altice de voorbije maanden stevig de portemonnee om nieuwe klanten te winnen. Kenners vragen zich hardop af of deze investeringen zich uiteindelijk zullen terugbetalen.