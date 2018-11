Hogere opening op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 430

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten geopend. Beleggers hopen op een doorbraak in de handelsbesprekingen tussen China en de VS. President Donald Trump ontmoet zijn Chinese collega Xi Jinping dit weekend tijdens de G20-top in Argentinië.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,8 procent hoger op 24.941 punten. De brede S&P 500 won 0,5 procent tot 2696 punten en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,7 procent bij op 7131 punten.

Een van de sectoren die hard wordt geraakt door handelsspanningen is de chipindustrie. De wegebbende spanningen tussen China en de VS lijken voor enige opluchting te zorgen. Zeker nadat Trumps economisch adviseur Larry Kudlow de optie van een akkoord tussen de economische grootmachten openhield.

Chinese luchtvaartmaatschappijen

Chipmakers als Analog Devices, AMD en Nvidia openden met winsten tot bijna 3 procent. Ook Boeing (plus 2,9 procent) dat veel vliegtuigen levert aan Chinese luchtvaartmaatschappijen was erg in trek.

Softwarebedrijf Salesforce maakte daarnaast een koerssprong van zo'n 7 procent. De kwartaalcijfers van het bedrijf bleken veel beter dan waar kenners in doorsnee op rekenden. De verwachtingen voor de periode tot 2020 stemde de markt eveneens tevreden. Juweliersketen Tiffany ging juist 9 procent onderuit. Vooral Chinese toeristen houden hun hand op de knip.