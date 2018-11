WDP versterkt eigen vermogen

Gepubliceerd op | Views: 365

WOLVERTEM (AFN) - WDP heeft zijn eigen vermogen met circa 45 miljoen euro versterkt. Het logistiek vastgoedfonds deed dit met de uitgifte van nieuwe aandelen als gevolg van een inbreng in natura. Het geld wordt gebruikt om de realisatie van drie eerder aangekondigde nieuwe projecten in Nederland te bekostigen.

De transactie betreft een vastgoedproject in Veghel en een project in Tiel, beide voor Kuehne + Nagel. Verder heeft de regeling betrekking op een project in Bleiswijk voor Konings-Zuivel, samen goed voor een totale oppervlakte van circa 70.000 vierkante meter.