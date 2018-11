'Handelshoop stuwt beurzen New York'

Gepubliceerd op | Views: 1.623

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken woensdag hoger aan de nieuwe handelsdag te beginnen. Beleggers hopen op een doorbraak in de handelsbesprekingen tussen China en de VS. President Donald Trump ontmoet zijn Chinese collega Xi Jinping dit weekend tijdens de G20-top in Argentinië. Verder is er aandacht voor de toespraak van Fed-preses Jerome Powell.

In de speech van de baas van de koepel van centrale banken in de VS zal vooral gezocht worden naar aanwijzingen over toekomstige renteverhogingen. Powell kreeg de afgelopen tijd de nodige kritiek van Trump te verwerken. De president vindt onder meer dat de Fed te snel de rente opvoert.

Een van de sectoren die hard wordt geraakt door handelsspanningen is de chipindustrie. De wegebbende spanningen tussen China en de VS lijkt voor enige opluchting te zorgen. Zeker nadat Trumps economisch adviseur Larry Kudlow de optie van een akkoord tussen de economische grootmachten openhield. Dat zorgde dinsdag al voor enige opluchting.

Koerssprong

Voorbeurs staan chipmakers als Nvidia, AMD en Analog Devices op winst. Ook grote industriële bedrijven als Caterpillar en Boeing staan voor een hogere opening.

Voor softwarebedrijf Salesforce lijkt een koerssprong in de maak. De kwartaalcijfers van het bedrijf bleken veel beter dan waar kenners in doorsnee op rekenden. Ook de verwachtingen voor de periode tot 2020 stemt beleggers tevreden. Het tegenovergestelde lijkt te gaan gelden voor juweliersketen Tiffany. Vooral Chinese toeristen houden hun hand op de knip.

Groothandelsvoorraden

Verder reageren beleggers op nieuwe ramingen over de economische groei in de VS. Volgens het ministerie van Handel is de Amerikaanse economie in het derde kwartaal met 3,5 procent gegroeid. Op dat percentage werd door kenners ook in doorsnee gerekend. Verder werden voorlopige cijfers over de groothandelsvoorraden gepubliceerd. Later volgen nog cijfers over de huizenverkoop.

De aandelenbeurzen sloten dinsdag met kleine winsten. De leidende Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 0,4 procent hoger op 24.748,73 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent tot 2682,20 punten en technologiegraadmeter Nasdaq bleef nagenoeg vlak op 7082,70 punten.