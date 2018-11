Gepubliceerd op | Views: 698

BRUSSEL (AFN/BLOOMBERG) - De onvoorwaardelijke goedkeuring voor de fusie tussen T-Mobile en Tele2 in Nederland betekent niet dat de Europese Commissie zijn mededingingsbeleid in de telecomsector heeft veranderd. Er bestond volgens Europees topambtenaar Guillaume Loriot twijfel over de levensvatbaarheid van Tele2 als zelfstandig bedrijf.

In het verleden hield Brussel veelal vast aan een minimum van vier telecomaanbieders per markt. Door de fusie tussen T-Mobile en Tele2 zijn er in Nederland nog drie grote partijen over. Volgens Loriot is er echter geen ,,magisch getal'' van partijen op een markt. ,,Anders zou ons werk erg makkelijk zijn''.

De Europese Commissie wees erop dat Tele2 geen netwerkruimte verkocht aan andere partijen, zodat er wat dat betreft geen marktverstoring optrad. ,,Als je geen concurrentieproblemen aantreft, kun je ook geen tegemoetkomingen eisen.''