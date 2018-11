Munich Re zwicht voor druk VS en verlaat Iran

Gepubliceerd op | Views: 830 | Onderwerpen: Iran, Verenigde Staten

MÜNCHEN (AFN/DPA) - De Duitse herverzekeraar Munich Re staakt zijn activiteiten in Iran. Het bedrijf zwicht voor de druk van de Amerikanen die onlangs opnieuw sancties tegen het land instelden. De VS roepen bedrijven op ook geen zaken meer te doen in de islamitische republiek.

Volgens topman Joachim Wenning van Munich Re heeft het bedrijf meer te verliezen in de VS, dan te winnen in Iran. Dat land is sowieso geen grote markt voor de herverzekeraar. Het bedrijfsvolume in Iran ligt lager dan 30 miljoen euro. Munich Re is niet het eerste bedrijf dat zijn Iraanse activiteiten opschort. Eerder kozen onder meer Siemens en Daimler er voor hun zakelijke belangen in de VS veilig te stellen.

In de VS zullen de recent bosbranden in Californië een flinke kostenpost worden voor verzekeraars als Munich Re. Wenning schatte de schade voor de verzekeringssector op 10 miljard dollar. Sommige kenners gaan uit van minstens 15 miljard dollar 'marktschade'.

Onduidelijk is nog welk deel voor rekening is van Munich Re. Het bedrijf handhaafde evengoed zijn verwachtingen voor dit jaar. Het rekent op een winst van 2,1 miljard tot 2,5 miljard euro. Tegen 2020 moet dit 2,8 miljard euro zijn.