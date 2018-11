Gepubliceerd op | Views: 635 | Onderwerpen: Duitsland, NIBC

AMSTERDAM (AFN) - NIBC steekt geld in het in Berlijn gevestigde fintechbedrijf RatePAY. Volgens de Nederlandse zakenbank is RatePAY een van de best gepositioneerde bedrijven in zijn segment. Bedragen werden niet genoemd. Wel is NIBC tot zover de enige geldschieter.

RatePAY is gespecialiseerd in de verwerking van betalingsoplossingen voor onlinewinkels. Het biedt onder meer oplossingen voor openstaande facturen, termijnbetalingen, automatische incasso en vooruitbetaling. Ook doet het bedrijf aan debiteurenbeheer. RatePAY wil naar eigen zeggen uitgroeien tot de grootste leverancier van uitgestelde betalingen in Europa.

Met het krediet kan RatePAY uitstaande vorderingen door overnames herfinancieren. Volgens het bedrijf kunnen nieuwe financieringspartners ook instappen.