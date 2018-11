'Asfaltplannen BAM en Heijmans interessant'

Ik heb vertrouwen in Heijmans ,maar niet in Bam

Uit het verleden is al te dikwijls gebleken dat Bam het spel niet volgens de regels gespeeld heeft .

Ook Heijmans heeft een woelig verleden achter zich en moet meer dan dubbel oppassen .

Liever minder werk op de plank dan verkeerde inschattingen .

Toch succes gewenst