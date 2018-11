'Samenvoeging divisies AMG is logisch'

Gepubliceerd op | Views: 905

AMSTERDAM (AFN) - De samenvoeging van enkele divisies van Advanced Metallurgical Group (AMG) is logisch. Dat stelt een analist van ING naar aanleiding van aankondigingen van AMG over de veranderingen in de structuur van het bedrijf.

AMG Engineering en Titanium Alloys gaan nu verder onder de naam AMG Engineering. Volgens de marktkenner ligt dat voor de hand omdat die twee bedrijfstakken nu ook al in de praktijk nauw verwant zijn en voornamelijk voor de luchtvaart actief zijn. Volgens ING kan het bedrijf profiteren van een stabieler winstprofiel en is de indeling zo beter te volgen voor klanten.

ING heeft een koopadvies met een koersdoel van 60 euro op het aandeel. AMG stond omstreeks 09.45 uur 0,7 procent hoger in de MidKap op 37,62 euro.