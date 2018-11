Aandeel Ajax hoger door overwintering in CL

Gepubliceerd op | Views: 1.125

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel Ajax steeg woensdag op Beursplein 5. De enige beursgenoteerde voetbalclub van Nederland wist zich dinsdagavond, voor het eerst in dertien jaar, weer te plaatsen voor de achtste finales van de Champions League.

Het elftal van trainer Erik ten Hag won de uitwedstrijd bij AEK Athene met 2-0 en speelt op 12 december in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA tegen Bayern München nog om de groepswinst. Met dank aan de twee doelpunten van Dusan Tadic passeerden de inkomsten van Ajax in de Champions League de 60 miljoen euro.

Er werd beduidend meer in het aandeel gehandeld dan normaal. Omstreeks 09.55 uur stond het aandeel Ajax 0,7 procent hoger op 14,60 euro. Eerder werd met een tussentijdse prijs van 14,75 euro een nieuw record op de borden gezet.

Ajax heeft een marktwaarde van 268,6 miljoen euro, aldus gegevens van persbureau Bloomberg. Er zijn in totaal 18,3 miljoen aandelen Ajax, waarvan 3,3 miljoen vrij verhandelbaar. Ter vergelijking: het eveneens beursgenoteerde Manchester United heeft een beurswaarde van 3,2 miljard dollar en het totale aantal aandelen is 40,5 miljoen stuks. Daarvan zijn er 34,4 miljoen vrij verhandelbaar op de beurs. Het Duitse Borussia Dortmund is 793,5 miljoen euro waard met 92 miljoen aandelen. Daarvan zijn er 55,2 miljoen vrij verhandelbaar.