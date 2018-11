Galapagos en KPN stijgen op groen Damrak

Gepubliceerd op | Views: 676 | Onderwerpen: biotechnologie

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag hoger geopend. De andere Europese beursgraadmeters begonnen eveneens met winst. Beleggers hopen dat de Verenigde Staten en China tijdens de G20-top later deze week nader tot elkaar zullen komen in het slepende handelsconflict. Op het Damrak waren Galapagos en KPN in trek.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent in de plus op 522,50 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 705,10 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,5 procent.

KPN won 2,6 procent bij de hoofdfondsen. Het telecomconcern liet tijdens zijn beleggersdag weten de komende drie jaar 350 miljoen euro te willen besparen, onder meer op arbeidskosten. Het bedrijf zei niet hoeveel banen er worden geschrapt. In de markt werd rekening gehouden met een flinke reorganisatie, van wel 1500 banen.

Galapagos klom 1,6 procent. Het biotechbedrijf heeft van de Amerikaanse waakhond FDA een zogeheten Fast Track-status gekregen voor een middel tegen artrose. De status is bedoeld om middelen sneller op de markt te krijgen via een versneld vergunningsproces.