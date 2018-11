'Overname Deliveroo door Uber zeer onzeker'

Gepubliceerd op | Views: 341

LONDEN (AFN) - De overname van maaltijdbezorger Deliveroo door Uber staat op losse schroeven, meldt de Brits krant Financial Times op basis van ingewijden. Beide bedrijven kunnen het niet eens worden over de waardering van Deliveroo.

Uber, het bedrijf achter de gelijknamige taxi-app en maaltijdbezorger Uber Eats, zou 2 miljard dollar (ongeveer 1,8 miljard euro) overhebben voor Deliveroo. Dat bedrijf schat zijn eigen waarde in op het dubbele.

Beide bedrijven zijn nog wel in gesprek over een overname van Deliveroo of een investering van Uber in Deliveroo. De enorme afstand tussen de twee waarderingen heeft wel geleid tot bekoeling van de interesse.