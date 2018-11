KPN geeft gas met digitalisering

Gepubliceerd op | Views: 314 | Onderwerpen: energie

DEN HAAG (AFN) - KPN versnelt zijn omvorming van een telefoonbedrijf naar een modern telecombedrijf. De onderneming wil de komende drie jaar 350 miljoen euro besparen, onder meer op arbeidskosten. Het telecombedrijf zei bij zijn investeerdersdag niet direct of en hoeveel banen worden geschrapt. Tegelijkertijd worden de jaarlijkse investeringen gezet op 1,1 miljard euro.

KPN heeft al langer te maken met teruglopende omzet, vooral klanten minder bellen en meer de nadruk op data leggen. In de markt werd rekening gehouden met de aankondiging van een flinke reorganisatie. De dit jaar aangetreden topman Maximo Ibarra voerde eerder al wijzigingen door in het managementteam van KPN.

De kostenbesparingen moeten investeringen in het datanetwerk mogelijk maken. De telecomsector is in de beginfase van de overgang naar 5G-netwerken, die hogere snelheden internet maar vooral ook bredere toepassingen mogelijk moeten maken.