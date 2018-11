'Oprichter Jet Air wil belang verkopen'

Gepubliceerd op | Views: 295

MUMBAI (AFN/BLOOMBERG) - Oprichter Naresh Goyal van Jet Air is bereid zijn controlerende belang in de noodlijdende Indiase luchtvaartmaatschappij te verkopen. Dat meldt de Indiase zakenzender CNBC-TV18 op basis van anonieme bronnen. Goyal, die ook president-commissaris is bij Jet Air, zou dat aan drie mogelijke investeerders hebben gezegd.

De drie, Tata Group, Etihad en een consortium van Air France-KLM en Delta Air Lines, wilden niet verder praten als het controlerende belang niet op tafel lag. De gesprekken met de partijen gaan nu verder richting de waardering van Jet Air en het boekenonderzoek.