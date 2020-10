Ford ziet vraag naar trucks en terreinwagens aantrekken

DEARBORN (AFN) - De Amerikaanse automaker Ford heeft in het derde kwartaal fors meer auto's aan de man weten te brengen. Met name pick-uptrucks en SUV's vonden gretig aftrek. Daarmee herstelde de automaker sterk van de eerder opgelopen coronaschade in de eerste jaarhelft.

De resultaten van Ford waren ruimschoots beter dan verwacht. Het bedrijf zag de omzet op 37,5 miljard dollar uitkomen. Dat was ruim meer dan de 34 miljard dollar waar in de markt in doorsnee rekening mee werd gehouden. Daarbij lukte het Ford om auto's gemiddeld 8 procent duurder te verkopen dan een jaar eerder.

De winst was met 3,6 miljard dollar dan ook fors hoger dan voorzien. Op jaarbasis was zelfs sprake van een verdubbeling. Met name de nieuwe F-150 pick-up verkoopt bijzonder goed. Daarbij profiteerde Ford net als branchegenoten ook van de sterk aantrekkende automarkt in de VS.

Ford staat sinds kort onder leiding van Jim Farley. Die nam op 1 oktober het stokje over van Jim Hackett. Farley rekent naast het succes met de F-150 ook op succes met de elektrische Mustang Mach-E en de opgepoetste SUV Bronco.