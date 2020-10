Coronacrisis raakt bedrijfsresultaat metalenspecialist AMG

AMSTERDAM (AFN) - Metalenspecialist AMG heeft het derde kwartaal van het jaar flink last gehad van de coronacrisis. Dat meldde de in Amsterdam genoteerde onderneming in een kwartaalupdate. Met name in de lucht- en ruimtevaart was volgens de onderneming sprake van dramatisch lagere volumes. Daarnaast kampt AMG bedrijfsbreed met "historisch lage prijzen". Het dieptepunt is volgens de onderneming wel achter de rug.

AMG spreekt in de handelsupdate van een negatief effect door de coronacrisis van 23 miljoen dollar op het bedrijfsresultaat. Dat zorgde ervoor dat het ebitda-resultaat met 14,1 miljoen dollar "significant lager" uitviel dan de 24,4 miljoen dollar een jaar eerder. De brutowinst viel met ruim 3 miljoen dollar 78 procent lager uit dan een jaar eerder. Onder de streep resteerde een tekort van 12,8 miljoen dollar.

Volgens topman Heinz Schimmelbusch ligt de focus van AMG nu onder meer op het verder verlagen van de kosten. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar verkoop- en operationele kosten, maar ook naar het verlagen van het werkkapitaal en het beperken van niet-noodzakelijke investeringen.

AMG is bovendien bezig het personeelsbestand in te krimpen. Daarbij verliezen 250 mensen hun baan, wat neerkomt op 8 procent van het totaal. Verder maakt het bedrijf gebruikt van regelingen omtrent werktijdverkortingen.

Het bedrijf benadrukte verder dat op kwartaalbasis sprake is van een verbetering. Daarbij werd het tweede kwartaal van 2020 als dieptepunt beschouwd.