Vooruitzichten chipbedrijf ASM International stemmen tevreden

ALMERE (AFN) - Chiptoeleverancier ASM International (ASMI) verwacht in het slotkwartaal van dit jaar een omzet van 330 miljoen tot 350 miljoen euro te behalen. Met die voorspelling, die het bij de publicatie van de derdekwartaalcijfers openbaarde, verraste de onderneming de markt, aangezien kenners in doorsnee met minder rekening hielden.

ASMI kende naar eigen zeggen een sterk derde kwartaal waarin het een omzet van 314,6 miljoen euro in de boeken zette. Dat was meer dan de 271,1 miljoen euro een jaar eerder, maar minder dan de 341,8 miljoen euro die in het tweede kwartaal van dit jaar werd verdiend. Volgens de onderneming was de situatie in de leveringsketen goeddeels terug op het "normale" niveau. Daarnaast speelden negatieve wisselkoerseffecten het bedrijf nog parten.

Wederom profiteerde de onderneming van de toegenomen vraag naar chips door het vele thuiswerken. Het bedrijf heeft nog voor 303 miljoen euro aan werk op de plank liggen. Ook de orderintake was daarmee iets hoger dan geraamd.