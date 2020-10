VEB pleit voor lagere bestuurdersbeloning bij schrappen dividend

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse beleggersvereniging VEB roept beursgenoteerde bedrijven op om bij het schrappen of verlagen van de dividendbetaling ook de bestuurdersbeloning te matigen. Dat kan bijvoorbeeld door de variabele beloning aan te pakken. Dat schrijft de vereniging in haar jaarlijkse speerpuntenbrief.

Van de beursgenoteerde bedrijven in Nederland heeft volgens de VEB 60 procent in de eerste coronagolf de dividendbetaling geschrapt of verlaagd. De vereniging begrijpt dat bedrijven in deze onzekere tijden voorzichtig moeten omgaan met liquide middelen. Maar bij het verlagen van de winstuitkering, hoort ook het matigen van de beloning van bestuurders, zo valt te lezen.

De VEB verwacht dat de bedrijven zeven maanden na de uitbraak van de coronacrisis meer zicht hebben op de impact van de crisis. Een eventuele lagere dan eerder uitgesproken dividendverwachting verdient dan ook een inhoudelijke argumentatie.

Uit een inventarisatie van de VEB onder de 75 grootste fondsen op de Amsterdamse beurs blijkt dat 33 ondernemingen in het afgelopen jaar de winstuitkering hebben getemperd en 18 ondernemingen geen winst aan aandeelhouders hebben uitgekeerd. Voor banken en verzekeraars - zes ondernemingen - was het intrekken van de dividendbelofte min of meer afgedwongen door toezichthouders.

Om meer inzicht te krijgen op de impact die iedere onderneming ervaart, vraagt de VEB om scenario’s op te nemen in het jaarverslag waarbij de impact van de huidige crisis zichtbaar wordt op waardering van materiële en immateriële activa, de financieringsruimte en kasstroom.