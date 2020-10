KPN houdt schade beperkt op donkerrood Damrak

Nauw, we zijn weer eens heerlijk super aan het doemdenken op het beursje,Rutje was gisteravond licht positief en koos gelukkig voor even wachten met alles verwoestende lock down maatregelen,die absoluut niks uithalen,alleen het aantal zelfmoorden zal giga toenemen!!

De kerken hebben heel duidelijk bewezen,dat het je houden aan de basis regels;afstand, geen lichamelijk contact,prima werkt,nergens is met 300 kerkgangers,die ook nog eens heerlijk zongen, een corona ongeluk gebeurd, ik denk dat hier ook wel een stuk bescherming van de ALLERHOOGSTE zichtbaar wordt!!

De spaanse griep eiste meer dan 40 miljoen slachtoffers op een toen halve wereldbevolking,daar zijn we nog mega ver vandaan, al zien we wel heel duidelijk dat niet de topmedici aan de knoppen draaien, maar onze H emelse VADER, HIJ bepaalt wat er gebeurd,daarom des te meer reden om de ons door HEM geschonken lichaams soldaten in topconditie te houden, door brede veelzijdige gezonde voeding,er bestaat geen beter, eenvoudiger en effektiever medicijn tegen corona dan dat, helaas ontbrak in het persmoment elk spoortje in deze echt winnende richting!!