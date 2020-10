Rood Wall Street verwerkt resultaten Microsoft en Boeing

Rente is aan het stijgen - iets wat we niet meer gewend zijn -dat is de hoofdoorzaak van de forse reactie op de beurs. Heeft weinig met de uitstekende resultaten van MSFT te maken. Hooguit dat de winst nu zo hoog is dat het in de toekomst alleen maar kan tegenvallen. Dat zou betekenen dat de koersen nu het hoogtepunt bereikt hebben - op zich ook zeer valide reden om te verkopen. We zullen zien wat AAPL er van gemaakt heeft. HN