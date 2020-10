Mastercard blijft crisis in reisbranche door corona voelen

PURCHASE (AFN) - De Amerikaanse creditcardmaatschappij Mastercard bleef ook in het derde kwartaal last houden van de crisis in de reisbranche, omdat mensen vanwege het coronavirus veel minder op vakantie gaan en dus minder aankopen doen met creditcards.

Het bedrijf zag de omzet in de afgelopen periode met 14 procent dalen tot 3,8 miljard dollar in vergelijking met vorig jaar. De nettowinst viel 28 procent lager uit op 1,5 miljard dollar. Het volume aan buitenlandse betalingen ging met 33 procent omlaag. Mastercard zei wel verbetering te zien bij betalingen op de binnenlandse markt. Dat bood enige compensatie. Maar de reissector blijft uitdagend, aldus topman Ajay Banga van Mastercard.