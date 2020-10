Nederlandse staat wil tot 3 miljard euro ophalen

Het is toch knap dat deze berichten momenteel elke week wel verschijnen, dat de Staat daarmee een enorme geldhonger heeft en dat ze daar een negatieve rente voor 'betaalt'.

Gaat eigenlijk tegen elke economische logica, dit gratis geld.

Of komen we er over 10 jaar of zo achter dat het toch niet zo 'gratis' was als we nu denken.....