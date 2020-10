Lagere omzet en orderontvangst General Electric door crisis

BOSTON (AFN) - Het Amerikaanse industrieconcern General Electric (GE) heeft in het derde kwartaal weer minder omzet in de boeken gezet, met ook een forse daling van de orderontvangst vanwege de coronacrisis. Wel werd het nettoverlies scherp teruggedrongen ten opzichte van een jaar eerder.

De totale omzet nam op jaarbasis met 17 procent af tot 19,4 miljard dollar. De orderontvangst zakte met 31 procent. Zo had GE te kampen met minder orders voor energie-apparatuur vanwege de moeizame marktomstandigheden in de energiesector. Maar vooral de orders en verkopen van vliegtuigmotoren stonden zwaar onder druk als gevolg van de malaise in de luchtvaartindustrie door de coronacrisis.

GE is ook actief met de productie van medische apparatuur. GE leverde wel meer beademingssystemen tegen het coronavirus, maar de verkoop van andere medische apparatuur daalde omdat ziekenhuizen investeringen uitstellen in verband met de crisis.

Het nettoverlies kwam uit op 1,2 miljard dollar tegen een min van 9,5 miljard dollar een jaar terug, toen een afschrijving op de resultaten woog. Daarnaast profiteerde GE van kostenbesparingen. De cijfers van het bedrijf waren beter dan verwacht en het aandeel lijkt een mooie sprong te gaan maken op Wall Street.