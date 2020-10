Oud-minister Joop Wijn commissaris bij verzekeraar ASR

UTRECHT (AFN) - Oud-minister Joop Wijn is benoemd tot commissaris bij verzekeraar ASR. Bij de beursgenoteerde onderneming is hij de beoogde opvolger van president-commissaris Kick van der Pol, die in mei 2021 zijn laatste termijn afrondt.

CDA'er Wijn (1969) was onder meer minister van Economische Zaken en staatssecretaris van Financiën in verschillende kabinetten-Balkenende. Na zijn tijd in de politiek werkte hij jaren voor ABN AMRO. Ook was hij bestuurder bij betalingsverwerker Adyen. Wijn vervulde daarnaast meerdere nevenfuncties en is momenteel ook nog vicevoorzitter van de raad van commissarissen van Royal Schiphol Group.

ASR had de benoeming in een buitengewone vergadering aan zijn aandeelhouders voorgelegd. Die stemden in meerderheid in met de aanstelling voor een periode van vier jaar.