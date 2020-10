Verdere groei pakketbezorger UPS door meer thuisbezorging

Iedereen vaccineren voor Q3, Makita is onmogelijk.



Ten eerste is er nog geen vaccin.



Ten tweede: wie gaat 350 miljoen vaccins binnen de tijd dat er een vaccin is en Q2 produceren?



Dat is onmogelijk.



Los van het feit dat alles onder de juiste omstandigheden gedistribueerd en toegediend moet worden.



Bizar dat mensen in fabels blijven geloven wat betreft het vaccin (of een kort geheugen hebben over welke onzin deze 'specialisten' allemaal roepen).



Wat een naïviteit.