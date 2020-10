'Unilever gaat zich richten op afstoten onderdelen'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Unilever gaat zich na het samenvoegen van de Britse en de Nederlandse onderneming in één Brits bedrijf met hoofdkantoor in Londen richten op het afstoten van onderdelen. Die verwachting spreken analisten van Barclays uit.

Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar het afsplitsen van minder presterende onderdelen, zoals de theetak van het bedrijf. Het afstoten van grote delen van Unilever, zoals bijvoorbeeld de volledige divisie die zich bezighoudt met voedsel en drank, is niet waarschijnlijk volgens de marktvorsers.

Tegelijkertijd zal de maker van was-, levensmiddelen en cosmetica uit willen blijven breiden in bepaalde markten, denkt Barclays. De analisten verwachten dat huishoudelijke producten in de Verenigde Staten, premiumcosmetica in China en consumentengezondheid op de langere termijn de interesse van Unilever zullen krijgen.

Barclays heeft een overweight-advies voor Unilever, dat woensdag rond 11.40 uur 1,3 procent in de min stond op 50,64 euro.