Basic-Fit van Dynamic Top Pick-lijst van KBC

AMSTERDAM (AFN) - KBC Securities verwijdert het aandeel Basic-Fit van zijn Dynamic Top Pick-lijst na de sluiting van nog meer fitnessclubs in België vanwege het coronavirus. Het advies blijft wel staan op buy, met een koersdoel van 29 euro.

Basic-Fit moest nog eens 82 clubs sluiten in Vlaanderen, nadat eerder al in Brussel en Wallonië locaties dicht moesten. Eerder werden ook al veel clubs in België en Frankrijk gesloten vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen in die landen. De kans bestaat dat er nog meer clubs gaan volgen. De tegenwind voor Basic-Fit kan dus gaan toenemen, stelt KBC, dat wel positief blijft in de fundamenten en groeimogelijkheden van de onderneming.

Het aandeel Basic-Fit noteerde woensdag omstreeks 10.30 uur een min van 3 procent op 21,00 euro.