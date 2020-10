Aegon rondt inkoop aandelen af

AMSTERDAM (AFN) - Aegon heeft zijn in september aangekondigde aandeleninkoopprogramma afgerond. Er is voor 59 miljoen euro aan aandelen ingekocht. Voor de ruim 24 miljoen stukken is een kleine 2,46 euro per aandeel betaald.

Het programma was erop gericht om het verwateringseffect tegen te gaan van het in aandelen uitbetaalde interim-dividend 2020. De ingekochte aandelen worden aangehouden en worden ingezet voor toekomstig dividend in aandelen.