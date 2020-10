'AEX begint lager aan drukke cijferdag'

Nou ja, kijk. Als er over half jaar VS FED stimulus komt (die komt er echt wel) en er komt een vaccin (iets lastiger denk ik..) , ja dan gaat SP500 wel weer naar all time highs. Maar ook dat zal tijdelijk zijn btw. Echter, de AEX gaat niet meer meedoen. De dalende trend is ingezet, en er is geen ontsnappen meer aan. Voor hele lange tijd...