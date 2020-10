'AEX begint lager aan drukke cijferdag'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint woensdag naar verwachting lager. Ook de andere Europese beurzen lijken met verliezen te openen. Beleggers maken zich op voor een drukke cijferdag met resultaten van grote bedrijven als PSA en Deutsche Bank. Op het Damrak openden de AEX-bedrijven Heineken en KPN de boeken. Na de slotbel komen onder meer betaalbedrijf Adyen en chipconcern ASMI met cijfers.

Telecomconcern KPN is positiever geworden over de winstgevendheid in heel 2020, na solide prestaties in het derde kwartaal. Volgens het bedrijf zal het aangepaste bedrijfsresultaat dit jaar uitkomen op meer dan 2,3 miljard euro, wat hoger zou zijn dan een jaar eerder. KPN had eerder een verwachting voor een stabiel tot bescheiden hogere winst uitgesproken.

Heineken liet weten dat het biervolume in het derde kwartaal met 1,9 procent is gedaald. De nettowinst kwam in de eerste negen maanden van het jaar uit op 396 miljoen euro. De bierbrouwer rekent daarnaast op aanhoudende volatiliteit in het vierde kwartaal.

ICT Group

ICT Group gaf eveneens inzicht in de stand van zaken. De automatiseerder voerde de omzet afgelopen kwartaal verder op. Het bedrijf profiteerde daarbij van de recente overname van Proficium, maar wist ook op eigen kracht de opbrengsten te verhogen. Dankzij kostenbesparingen steeg de winstgevendheid aanzienlijk.

Vastned kwam dinsdag na de slotbel al met een handelsupdate. Het winkelvastgoedfonds denkt niet dat de nieuwe maatregelen tegen het coronavirus grote gevolgen zullen hebben voor de eigen bedrijfsvoering. Daarbij gaat het bedrijf ervan uit dat er geen landelijke lockdowns meer komen.

Luchtvaartsector

Ook luchtvaartsector staat in het nieuws. Volgens Alexandre de Juniac, topman van de internationale brancheorganisatie IATA, gaan luchtvaartmaatschappijen volgend jaar massaal failliet zonder financiële steun van de overheid. De maatschappijen hebben volgens IATA door de bank genomen geld om het nog 9 maanden vol te houden. "Ze kunnen niet snel genoeg op de kosten besparen om de gekrompen inkomsten te kunnen compenseren", aldus De Juniac.

De Europese beurzen sloten dinsdag opnieuw lager. De AEX-index hield het verlies beperkt tot 0,1 procent en eindigde op 545,65 punten. De MidKap zakte 1,5 procent tot 792,90 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 1,8 procent. Wall Street ging overwegend omlaag. De Dow-Jonesindex zakte 0,8 procent tot 27.463,19 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,6 procent.

De euro was 1,1766 dollar waard, tegenover 1,1824 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 2,3 procent tot 38,68 dollar. Brentolie werd 1,8 procent goedkoper op 40,46 dollar per vat.