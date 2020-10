ICT Group profiteert van kostenbesparingen en overname

ROTTERDAM (AFN) - Automatiseerder ICT Group heeft de omzet in het derde kwartaal verder opgevoerd. Het bedrijf profiteerde daarbij van de recente overname van Proficium, maar wist ook op eigen kracht de opbrengsten te verhogen. Dankzij kostenbesparingen steeg de winstgevendheid aanzienlijk.

De omzet in het afgelopen kwartaal nam ten opzichte van een jaar eerder met 7 procent toe tot 38,3 miljoen euro. Als de overname van detacherings- en adviesbureau Proficium niet wordt meegerekend, was er sprake van 3,5 procent groei. Het bedrijfsresultaat (ebitda) viel bijna de helft hoger uit dan een jaar eerder op 4,7 miljoen euro.

ICT Group had wel enige last van de coronacrisis. Die zorgde er met name voor dat de detachering van personeel bij andere bedrijven minder goed verliep.

ICT Group kijkt met redelijk veel vertrouwen naar de nabije en verre toekomst. De onderneming verwacht in de tweede helft van dit jaar een hogere omzet te behalen dan in de eerste zes maanden van 2020. Op de lange termijn verwacht het bedrijf verder te profiteren van de verdere digitalisering bij veel organisaties.