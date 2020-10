VEON benoemt plaatsvervangend bestuurder

AMSTERDAM (AFN) - Telecomconcern VEON benoemt Yaroslav Glazunov tot lid van de raad van bestuur van het bedrijf als plaatsvervanger voor Alexander Pertsovsky. Dat heeft het aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf bekendgemaakt.

Glazunov is managing partner bij de firma Spencer Stuart International in Moskou heeft volgens VEON een ruime ervaring. Pertsovsky zit al sinds januari 2018 in het bestuur van VEON.