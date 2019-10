Lagere omzet chipbedrijf NXP

Gepubliceerd op | Views: 39

EINDHOVEN (AFN) - NXP Semiconductors heeft in het derde kwartaal een lagere omzet behaald. De omzet van het in New York genoteerde Nederlandse chipbedrijf zakte op jaarbasis met 7 procent tot bijna 2,3 miljard dollar. Dat was wel beter dan verwacht op de financiële markten want het aandeel ging behoorlijk omhoog in de handel nabeurs op Wall Street.

De brutowinst nam met 6 procent af tot bijna 1,2 miljard dollar. De nettowinst was 119 miljoen dollar. Topman Richard Clemmer verklaarde dat op korte termijn de wereldwijde marktomstandigheden in de chipsector lijken te zijn gestabiliseerd, maar voor de langere termijn is er nog onzekerheid. Voor het vierde kwartaal rekent NXP op een omzet van ruim 2,2 miljard tot 2,3 miljard dollar.